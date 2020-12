Bijna een miljoen kijkers zien positieve ‘caveman’ Patrick in Beau & De Daklozen

Beau volgde onder meer daklozen in zijn programma The Amsterdam Project. Later volgden de reeksen Het Rotterdam Project en De Sleutel. In de specials gaat Beau kijken hoe het de deelnemers nu vergaat. De tweede aflevering wordt op 24 december uitgezonden.



Gisteren ontmoette Van Erven Dorens onder meer de Rotterdamse Patrick. Hij was in de reeks van 2018 nog verslaafd en leefde op straat. Inmiddels is ‘caveman’ Patrick zelfs gestopt met roken en raakt hij geen drugs en drank meer aan. Door de coronacrisis heeft hij minder werk gekregen, maar hij blijft positief. Een uitkering aanvragen is uit den boze. ,,Nee, ik werk gewoon voor mijn geld”, reageerde hij fanatiek op Van Erven Dorens, die Patrick als een van zijn grootste voorbeelden ziet.