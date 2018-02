Bijna ex-man Jennifer Aniston heeft nu ook bonje met de buren

Norman heeft een hekel aan Justin en deed uitgebreid zijn beklag tegenover de site: ,,Iedereen weet dat Jennifer niets had met dat huis. Toch forceerde hij haar er te wonen, dat vind ik echt sneu. Zij is altijd aardig tegen me geweest, iets wat ik van Justin niet kan zeggen. Door de waterschade die ik door hem in mijn huis heb, zit ik nu met beschimmelde muren. Ik heb daar zelfs medicijnen voor moeten nemen, zo vies is het."

Een woordvoerder van Justin reageerde tegenover TMZ: ,,De bizarre opmerkingen van meneer Resnicow hadden wellicht iets meer waarde gehad, als hij Jennifer daadwerkelijk een keer ontmoet had en dat hij überhaupt ooit Justins appartement gezien heeft. Beide zijn nooit gebeurd. En wat betreft die waterschade, dat is absoluut niet de schuld van Justin.''

Jennifer Aniston (49), die in de jaren 90 doorbrak met haar rol als Rachel in de sitcom Friends en acteur Justin Theroux, bekend van onder andere de serie The Leftovers, stapten in augustus 2015 in het huwelijksbootje. ,,We hebben besloten om onze scheiding bekend te maken," stelde het koppel recent in een gezamenlijke verklaring. ,,Deze beslissing werd eind vorig jaar met wederzijdse instemming en liefde genomen."

Vriendschap

De ex-geliefden geven geen reden voor de breuk. ,,We zijn twee beste vrienden die beslist hebben om als koppel uit elkaar te gaan, maar we kijken ernaar uit om onze gewaardeerde vriendschap te onderhouden. Normaal gesproken zouden we dit privé doen, maar aangezien de roddelpers het niet kan weerstaan om te speculeren en dingen te verzinnen, wilden we de waarheid rechtstreeks bekendmaken.''

Aniston, wiens eerste huwelijk met Brad Pitt tien jaar geleden op de klippen liep, gaf in maart vorig jaar nog een interview over haar gelukkige huwelijk in het peperdure huis dat het voormalige stel samen ontwierp en liet bouwen in Los Angeles.

Aniston en Theroux vormden een stel sinds 2011. Ze ontmoetten elkaar op de set van de film Tropic Thunder en trouwden tijdens een geheime ceremonie in hun woning in Los Angeles in augustus 2015. De meeste genodigden dachten aanwezig te zijn voor de verjaardag van Theroux en werden verrast door de ceremonie.