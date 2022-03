Bijna miljoen kijkers zien hoe MAFS-Arjan huwelijk met Maurice via brief verbreekt

updateHet is over en uit tussen Married at First Sight -deelnemers Arjan en Maurice. Dat werd gisteravond pijnlijk duidelijk in een aflevering waarin Maurice in een restaurant wachtte op de komst van Arjan, maar het moest doen met een brief die hij in zijn handen geduwd kreeg. ‘Voor mij zit een relatie er niet in. Om dit verder te onderzoeken, is ook niet nodig’, luidden de woorden van Arjan.

Dat Arjan twijfelde aan zijn match met Maurice werd al aan de start van Married at First Sight duidelijk. De openingsdans op de bruiloft van de heren voelde voor Arjan ongemakkelijk, waardoor hij ‘compleet blokkeerde’. De bloemist stelde het ‘niet te voelen’ en hoewel zijn vrienden en familie razend enthousiast waren over bankmedewerker Maurice, zag hij dat zelf nog niet.

De huwelijksnacht volgde, maar ook daar stond Arjan niet bepaald om te springen. De hotelkamer was versierd met rozenblaadjes en er stond een grote fles champagne klaar. Waar Maurice glunderde toen hij arriveerde, was Arjan niet onder de indruk van de ruimte. ,,Wat moet ik ervan zeggen? Ik heb natuurlijk heel veel in hotels geslapen, dus het is voor mij bijna gewoon. Ik zie geen whirlpool, ik zie geen groot zwembad”, somde hij op.

Het werd Arjan uiteindelijk allemaal te veel en dus besloot hij zich terug te trekken. De huwelijksreis die op de planning stond, liet hij voorlopig aan zich voorbij gaan. Maurice vertrok ondertussen alleen naar Porto, in de hoop dat Arjan hem na een paar dagen rust alsnog achterna zou gaan. Maar gisteravond werd pijnlijk duidelijk dat dat niet ging gebeuren.

Volledig scherm Maurice wacht op Arjan © RTL

Teleurgesteld

Vol goede moed schoof Maurice aan tafel in een restaurant, dat gedekt was voor twee personen. ,,Ik sta er echt heel open in. En ik hoop dat ik het met hem kan vervolgen, vooral deze reis, maar ook nog daarna, om nog steeds te onderzoeken wat voor toekomst er nog inzit”, sprak Maurice zijn hoop uit.

Kijkers leven massaal mee met Maurice Tientallen kijkers van Married at first sight betuigden op social media hun steun aan Maurice. Vrijwel zonder uitzondering namen ze het op voor de man die zich in de steek gelaten voelde door zijn kersverse echtgenoot Arjan. Die kreeg op zijn beurt de wind van voren met woorden als laf, narcistisch en slap. De hashtag MAFS was trending en een bijzonder grote meerderheid van de berichten gingen over het mislukte huwelijk van Maurice en Arjan. De aflevering werd bekeken door 952.000 mensen.

Hij wachtte ondertussen op de entree van Arjan, maar toen een ober met een brief in zijn handen arriveerde, wist Maurice genoeg. ,,Ik krijg geen brief waarin staat: ‘ik sta om het hoekje’. Ik wist toen genoeg. Arjan is niet hier.” De teleurstelling was van het gezicht van Maurice af te lezen. Toch opende hij de envelop en las hij hardop de brief van Arjan voor: ,,Ik vond je meer een broer van mij, of een familielid. De wetenschap, hoe zorgvuldig ook, kan niet de fysieke aantrekkingskracht regelen. Voor mij zit een relatie er niet in. Om dit verder te onderzoeken is ook niet nodig.”

De liefde zat er dus niet in, maar Arjan stond wel open voor een vriendschap. Bovendien stelde hij dat er veel bijgepraat moest worden. Die uitspraak schoot bij Maurice, die de brief een zwaktebod noemde, in het verkeerde keelgat. ,,Ik vind het ontzettend jammer dat hij er niet is. Nog niet eens op relationeel gebied, dat had ik zelf ook niet meer zien zitten. Maar het gesprek waar hij nu aan refereert, heb ik heel sterk de behoefte aan. En dat doet hij nu niet. Dat voelt niet goed. Ik ben echt heel erg teleurgesteld nu.”

Tranen

Hoewel het verdriet van Maurice zichtbaar was, probeerde hij zich in het restaurant groot te houden. Pas toen hij op zijn hotelkamer het verhaal met zijn beste vriendin deelde, brak hij. ,,Mijn ouders zijn hobbels overgegaan om hiertoe te komen, die mensen zetten zich met 200 procent in, met de juiste intentie. En dan flikt hij verdomme dit”, snikte Maurice, die stelde het voor zijn familie nog erger te vinden dan voor zichzelf.

Hoe pijnlijk de situatie ook was; toch besloot Maurice zijn schouders eronder te zetten. ,,Ik kom er wel”, zei hij voor de camera. Arjan liet ondertussen ook van zich horen. ,,Als ik er vanuit zou gaan in het hele proces, wat mensen van mij zouden denken op dit moment, zou ik denken: dat mag. Dat interesseert me helemaal niets. Ik ken mezelf en ik weet dat ik een heel goed mannetje ben en ik sta voor iedereen klaar, zoals ik ook nu voor Maurice klaarsta als hij me nodig heeft.”

