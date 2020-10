Bikinibabe Fajah kruipt over de grond en Tygo showt zijn sixpack

Horrorklas­sie­ker The Shining terug in de bioscoop

9 oktober Na veertig jaar keert de horrorklassieker The Shining van regisseur Stanley Kubrick weer terug in de bioscoop. Het is voor het eerst dat de originele versie, die 144 minuten duurt, uitgebreid wordt vertoond. De film is in 75 bioscopen te zien vanaf 29 oktober.