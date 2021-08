Bilal Wahib legt laatste hand aan uitgesteld debuutalbum

Bilal Wahib: ‘Ik heb het zelf verpest, dus dat moet ik dan ook zelf weer zien op te lossen’

16 augustus Bilal Wahib voelt zich nog steeds slecht over de omstreden Instagramvideo van begin dit jaar, waarin hij een minderjarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien. De 22-jarige artiest werd naar aanleiding van de video in maart aangehouden op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno. ,,Het ergste vind ik dat ik het leven van een kleine jongen helemaal heb veranderd. En ook dat van zijn familie”, vertelt de acteur in een interview in de nieuwe editie van Linda.