Bill Cosby (83) bedankt fans na vrijspraak seksueel misbruik: ‘Ik heb mijn verhaal nooit veranderd’

updateDe net vrijgelaten Bill Cosby heeft zijn fans, supporters en vrienden bedankt voor hun onvoorwaardeliujke steun ‘tijdens deze toestand'. De 83-jarige acteur werd gisteren vrijgesproken van seksueel misbruik, omdat hij een ‘oneerlijk proces’ had gehad. ‘Ik heb mijn standpunt en verhaal nooit veranderd‘, schreef hij in een tweet.

De Amerikaanse komiek werd in 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar voor het misbruiken en drogeren van Andrea Constand in 2004. Het hooggerechtshof in Pennsylvania vernietigde in hoger beroep zijn veroordeling.

Cosby werd kort na de uitspraak vrijgelaten uit de gevangenis, waar hij al ruim twee jaar vastzat. In een tweet liet hij ook weten: ‘Ik heb altijd volgehouden dat ik onschuldig ben.’

Zorgwekkend

Constand vindt de uitspraak van het hof ‘teleurstellend en zorgwekkend’. In een statement op social media schrijft ze dat ze bang is dat de uitspraak ertoe zal leiden dat minder slachtoffers van seksueel geweld juridische stappen zullen nemen, of dat zij zich gedwongen zullen voelen te kiezen tussen een civiele zaak en een strafrechtelijke procedure.

Hoewel de zaak alleen draaide om het misbruik van Constand, liet de rechter toe dat ook andere vrouwen tijdens de rechtszaak getuigenissen aflegden over wangedrag van Cosby. Zijn advocaten maakten daar bezwaar tegen en gingen in hoger beroep. Ze vinden dat de komiek, ooit geroemd als ‘America’s Dad’, geen eerlijk proces heeft gehad.

Het hooggerechtshof besloot in juni vorig jaar een deel van de rechtszaak tegen Cosby opnieuw te beoordelen. Daarbij werd gekeken of het slaapmiddel dat door vijf getuigen was aangevoerd wel als bewijs tegen Cosby had mogen worden gebruikt.

Cosby in een auto bij thuiskomst vanavond.

Geen spijt

Cosby zou haar in 2004 op zijn landgoed hebben gedrogeerd en misbruikt. Cosby werd eind 2015, kort voor de verjaringstermijn afliep, opgepakt en aangeklaagd.

De acteur was de eerste beroemdheid die werd berecht en veroordeeld in het #MeToo-tijdperk. Tientallen vrouwen beschuldigen hem van seksuele intimidatie, drogeren en seksueel misbruik. Maar de meeste zaken zijn inmiddels verjaard.

Tijdens het proces mocht één ander vermeend slachtoffer tegen Cosby getuigen toen de jury er niet uit kwam. Uiteindelijk stond de rechter toe dat vijf vrouwen verklaringen tegen hem aflegden over misbruik in de jaren tachtig. De aanklager wilde bij Cosby een patroon in het drogeren en misbruiken van vrouwen aantonen. Het Hooggerechtshof vindt dat de getuigenissen het proces beïnvloed hebben.

Geschonden

Bovendien gebruikte de aanklager een verklaring die de acteur ooit aflegde in een civiele rechtszaak. Hij dacht dat die verklaring nooit tegen hem zou worden gebruikt in een strafzaak, maar dat gebeurde uiteindelijk toch. Aanklagers hebben daarmee Cosby’s rechten geschonden.

Het hooggerechtshof stelt dat er in deze zaak maar één oplossing is en dat is de vrijlating van Cosby. “Elke toekomstige vervolging van deze specifieke aanklachten moet worden uitgesloten”, staat verder in het vonnis.

In mei werd een verzoek om vervroegde vrijlating afgewezen, omdat Cosby weigerde mee te werken aan programma's voor zedendelinquenten. Cosby noemde zijn veroordeling eerder een ‘schijnvertoning’. Hij zwoer eerder liever de tien jaar in de gevangenis uit te zitten, dan spijt te betuigen over zijn ontmoeting met Constand. ,,Het was allemaal opgezet spel. Dat hele jurygedoe. Het waren stuk voor stuk bedriegers.‘’

