Billie Eilish brengt voorlopig geen nieuw album uit: ‘Heb geen liedjes meer’

recensie Ryan Gosling en Chris Evans lelijk onderuit in platte ‘alles moet ka­pot’-actiefilm

Op de aftiteling van The Gray Man, nu in de bioscoop en vanaf vrijdag al te zien op Netflix, leer je tot je stomme verbazing dat deze dik twee uur durende ‘alles moet kapot’-actiefilm met Ryan Gosling, gebaseerd is op een boek. Wat valt er te lezen dan? Of wordt in de roman van Mark Greany (naar het schijnt een protegé van Tom Clancy) daadwerkelijk pagina’s lang beschreven hoe iemand in elkaar wordt gebeukt?

21 juli