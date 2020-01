Billie Eilish en Elton John treden op bij Oscars

De 72-jarige zanger Elton John zal het nummer I’m gonna love me again uit zijn biografiefilm Rocketman ten gehore brengen. Het Britse icoon kan zijn tweede Oscar winnen; de eerste won hij in 1995 voor het nummer Can you feel the love tonight uit animatiehit The Lion King. Het is de eerste maal dat John een beeldje kan winnen met zijn vaste muzikale partner, Bernie Taupin.