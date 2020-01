Billie Eilish hint op soundtrack van nieuwe Bond-film

Eilish lijkt vandaag zelf in haar Instagram Stories op het nieuws te reageren. De 18-jarige zangeres deelde foto's van voormalige Bond-actrices als Eva Green en Halle Berry. Ook Léa Seydoux kwam voorbij. De actrice keert in de nieuwe Bond-film terug als Madeleine Swann. Mocht Elish inderdaad de soundtrack voor haar rekening nemen, dan is ze de jongste artiest ooit die een Bond-theme heeft opgenomen. Ze voegt zich dan bovendien bij een lijst vol grote namen als Adele en Sam Smith die voor hun bijdragen zelfs een Oscar wonnen. De piepjonge zangeres brak afgelopen jaar door bij het grote publiek met hits als Bad Guy en Everything I Wanted . Het eerste nummer is inmiddels meer dan 700 miljoen keer bekeken.

Lemonade

Vorige week werd de naam van Beyoncé nog genoemd in verband met de titelsong. Haar volgers dachten dat de zangeres het nieuws bevestigde toen ze tijdens de uitreiking van de Golden Globes nipte van een martini, het favoriete drankje van 007. Vlak voordat Beyoncé in 2016 haar album Lemonade uitbracht, plaatste ze een soortgelijke foto waarop ze aan een citroen ruikt.



De soundtrack van No Time To Die wordt gecomponeerd door filmcomponist Hans Zimmer. De Duitser neemt het stokje over van Dan Romer die om onbekende redenen niet langer bij het nieuwe avontuur van James Bond is betrokken. De 25e Bond-film gaat in april in première. Hierin moet de Britse spion (Daniel Craig) de CIA helpen een ontvoerde wetenschapper te bevrijden.