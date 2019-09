Billie Eilish komt volgend jaar weer naar Nederland

Billies wereldtournee begint op 8 maart in Miami, Florida en brengt haar dan via een aantal steden in de VS en Latijns-Amerika begin juli naar Europa. Op 9 juli treedt ze dan op in Spanje en een dag later in Portugal voordat ze naar Nederland afreist. De tournee eindigt op 27 juli met een optreden in de O2 Arena in Londen.

Deze zomer was Billie ook al in Nederland, voor een optreden op muziekfestival Lowlands.