Billie Eilish legt concert stil om fan in ademnood te helpen: ‘Ben je oké?’

Op een video die rondgaat op sociale media is te zien hoe Eilish vanaf het podium aan iemand vraagt of ze een inhalator nodig heeft. Dan roept ze haar crew op om een inhalator te komen brengen. Eilish ging pas weer verder met het concert toen ze zeker wist dat alles goed was. ,,Ik wacht tot mensen oké zijn voor ik doorga”, is te horen in de video, gevolgd door een gefluisterde ‘I love you’. Het publiek barst daarop in juichen uit.