Billie Eilish wilde altijd al James Bond-song maken: ‘Elk lied in die films is geweldig’

,,Niet omdat we dachten de opdracht te krijgen, maar omdat ieder lied aan het begin van de films geweldig is’’, vervolgde ze afgelopen weekend bij een evenement van iHeartRadio. ,,En Bond is zo dope. Het is echt de coolste filmfranchise ter wereld.’’ Het is overigens al een tijdje geleden dat Billie het telefoontje kreeg. ,,Het was een gek belletje en het waren gekke maanden.’’



Billie werkte voor het lied niet alleen samen met haar broer, maar ook met de wereldberoemde componist Hans Zimmer. ,,Oh mijn god, het was geweldig’’, zei ze daarover. ,,Ik ben enorm blij.’’ Zimmer componeert de volledige soundtrack van de 25ste Bond-film No Time To Die, die in april in première gaat.



Eilish, die begin vorig jaar het meest gestreamde album van 2019 uitbracht, is de jongste artiest ooit die een Bond-lied mocht opnemen. Ze voegt zich bij een lijst grote namen als Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner en Gladys Knight. Haar recente voorgangers Adele en Sam Smith wonnen voor hun bijdragen zelfs een Oscar.



De zangeres liet trouwens ook weten dat fans dit jaar geen nieuw album van haar hoeven te verwachten. ,,Maar ik ga het wel dit jaar maken’’, vertelde ze. ,,Ergens in de komende jaren komt het. Als het gemaakt is. Het is nog niet gemaakt.’’