‘Bingoman’ Tim Akkerman: ‘Misschien moet ik maar quizmaster worden’

Bingo spelen bij Tim Akkerman, dat had je waarschijnlijk een maand geleden nooit kunnen denken?

,,Haha, nee, het begon met een tweetje. ‘Ik ga vanavond lekker alleen bingo spelen, dan heb ik altijd prijs’, postte ik op social media. Ik kreeg grappige reacties en eigenlijk dachten Sander en ik toen: waarom niet online? Hij verdiepte zich in de techniek, ik in de rest, zoals de kaarten en het spel. Ik ben naar de winkel gegaan voor een bingospel met balletjes.”



Hoe werkt het?

,,Je koopt via mijn webshop een bingokaart voor vijf euro. Die moet uitgeprint worden en op de avond zelf zien we elkaar allemaal via Zoom. Dan roep ik ouderwets de nummers om en als deelnemers thuis bingo hebben laten ze dat weten. Live, maar het kan ook via chat. Ik heb vijftig bingokaarten per sessie.”



En? Is er animo?

,,Ja, echt, ik lig in een deuk. Ik zou één sessie doen, maar ik kreeg zoveel reacties. We hebben er nu vier, verdeeld over de woensdag- én donderdagavond, maar misschien moet ik er nog een avondje aan vast plakken. Ik zei vandaag nog tegen Sander: misschien moet ik maar quizmaster worden.”