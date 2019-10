Bioscoopbezoek met 55 procent gestegen

Nederlanders gaan nu vaker naar de bioscoop dan Duitsers, Italianen en Belgen. Dat was twaalf jaar geleden precies andersom. Sonny Duijn, Sectoreconoom Leisure van ABN Amro, vindt dat best opmerkelijk gezien de concurrentie. Bioscopen moeten vandaag de dag opboksen tegen een veel breder aanbod van vrijetijdsactiviteiten. ,,De omstandigheden voor bioscopen zijn de afgelopen jaren veel uitdagender geworden’’, legt Duijn uit.



Tegen een etentje kan de bioscoop bijvoorbeeld nog steeds niet op. En 42 procent van de jonge- en middelbare landgenoten (onder de 40 jaar) zegt liever naar een escaperoom te gaan dan de film. Bovendien geeft vier op de tien consumenten aan dat ze bioscopen links laten liggen zodra het aanbod van online filmdiensten verbetert.



Serieuze concurrenten van bioscopen zijn ook de online filmdiensten. Een meerderheid van de Nederlanders - 57 procent - die wel eens een online-film bekijkt, ziet dit als een goede vervanging voor een avondje naar de bioscoop. Eind 2017 was dit nog minder dan de helft. ,,Streamingdiensten worden een serieuzer afzetkanaal voor filmdistributeurs’’, zegt Duijn. Hij denkt ook dat films in de komende jaren sneller na de bioscooppremière beschikbaar zullen komen via Netflix en Videoland. ,,De exclusiviteitsperiodes van bioscopen - zogeheten ‘windows’ - worden daarom korter’’.



Het bestaan van zo’n ‘window’ is volgens Duijn van (levens)belang voor bioscopen. ,,Ruim de helft van de kijkers van online-filmdiensten onder de 40 jaar zegt namelijk geen voorkeur voor de bioscoop te hebben als een film gelijktijdig op het witte doek en Netflix zou uitkomen. Met andere woorden: zonder ‘window’ zal het bioscoopbezoek geheid teruglopen.



Dat beseffen ze maar al te goed in film- en bioscoopland. ABN Amro verwacht dan ook niet dat het ‘window’ (op korte termijn) gaat verdwijnen. ,,Voor de naamsbekendheid en aanhoudende populariteit van een film blijft lancering via het witte doek cruciaal, ook voor distributeurs en online filmdiensten.’’