Bioscoopbranche ingestort: ‘Een derde van alle filmtheaters diep in de problemen’

De bioscoopbranche werd sinds het uitbreken van de coronacrisis geconfronteerd met diverse restricties, waaronder bezoekbeperkingen (maximaal 30 mensen per zaal), driemaal een verplichte sluiting voor een periode van in totaal 15 weken en 11 weken lang een verbod op de verkoop van eten en drinken. In 2020 stond gemiddeld 80 procent van de stoelen ‘gedwongen’ leeg. Het gevolg is een totale omzetdaling van grofweg 300 miljoen euro.



Even ironisch als hoopvol: vlak voor het uitbreken van de coronacrisis werd opvallend genoeg juist een stijging in het aantal bezoekers van ruim 9 procent waargenomen (ten opzichte van dezelfde periode in 2019). Er werden vorig jaar zelfs 4 nieuwe bioscopen bijgebouwd. De NVBF verwacht daarom dat de cijfers, zodra de theaters weer open mogen, flink zullen stijgen. ,,De Nederlandse bioscoopmarkt is gezond en vitaal”, aldus Hajo Binsbergen van de Filmdistributeurs Nederland (FDN). ,,Wij kunnen er vanuit gaan dat we weer massaal naar de bioscoop gaan”, klinkt het nuchter.