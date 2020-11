Bioscoopbranche verzet zich tegen ‘popcornverbod’

De bioscoopbranche is vanzelfsprekend blij met de heropening donderdag, maar hekelt het feit dat er nog altijd geen eten en drinken mag worden verkocht. ,,Het gevolg is dat het publiek nog even naar de supermarkt of de snackbar om de hoek loopt om producten in te slaan. Dat zorgt voor extra bewegingen en dat willen we natuurlijk niet”, stelt Gulian Nolthenius van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). ,,Best begrijpelijk ook, want een hapje en een drankje hoort bij de filmbeleving.”

Naast de wens om de drank- en popcornbalie weer te mogen openen, zet de NVBF zich ook in om meer dan 30 bezoekers per voorstelling toe te laten. Nolthenius: ,,En dat moet kunnen, want mensen vinden bioscopen een zeer veilige omgeving. Het publiek zit stil, kijkt maar één kant op, is – als het goed is – stil én er is uitstekende ventilatie. Belangrijk om daarbij te vermelden: er heeft dit jaar nog geen enkele coronabesmetting in een bioscoop plaatsgevonden.”

De NVBF deed een inventarisatie onder een groot deel van de Nederlandse filmtheaters. Daaruit zou blijken dat de meeste bioscopen het dit jaar nog zullen volhouden. ,,Vooral dankzij de financiële steunmaatregelen die er zijn. Maar de verwachting is wel dat er in 2021 theaters zullen omvallen als er weer sprake is van tijdelijke sluiting of als het maximum van 30 bezoekers blijft bestaan. Dat is namelijk te weinig om rendabel te zijn. Ook het eerdere aantal van 50 man per zaal was al onvoldoende.”

Geen publiekstrekkers

Medio januari zal volgens Nolthenius een aantal testen naar de veiligheid van bioscopen plaatsvinden door het ministerie van Economische Zaken. Hij hoopt dat naar aanleiding daarvan de mogelijkheden kunnen worden verruimd, zoals het toelaten van meer bezoekers.

Vanaf donderdag gaan verschillende nieuwe films in première, maar echte publiekstrekkers zitten daar nog niet tussen. Wat blockbusters betreft: volgende week donderdag gaat een remake van The Witches draaien en halverwege december is het langverwachte Nederlandse oorlogsepos De Slag om de Schelde te zien.