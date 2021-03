Bizarre ontknoping in The Masked Singer VS: ‘Beroemdste gast ooit’ blijkt geen mens

foto'sIn de Amerikaanse versie van The Masked Singer vond gisteravond ongetwijfeld de opvallendste onthulling plaats in de geschiedenis van het programma. Het pak van de mysterieuze slak bevatte volgens de jury ‘de beroemdste gast ooit’ - en die was niet eens een mens.

In The Masked Singer, wereldwijd een grote hit, treden vermomde beroemdheden op van wie meestal niet bekend is dat ze kunnen zingen. Een bekend panel moet raden wie schuilgaan in de kostuums.

Na vier seizoenen wordt de nieuwe reeks in Amerika een ‘gamechanger’, zeiden de makers voorafgaand aan de première van gisteren. Onderdeel daarvan was het pak van de slak, dat een ‘complete verrassing’ moest zijn. Anders dan bij de meeste kostuums, was uit het enorme slakkenpak namelijk niet af te leiden hoe lang, kort, dik of dun de verborgen beroemdheid was.

Lees door onder de video.

Het panel, bestaande uit Nicole Scherzinger, Robin Thicke, Ken Jeong en Jenny McCarthy, moest het dus vooral hebben van de stem en de hints. Die waren als volgt: de gemaskerde beroemdheid heeft geacteerd, maar ook meerdere albums opgenomen.

De ‘slak’ heeft op het podium gestaan bij de Oscar-uitreiking en talloze grote sterren ontmoet, onder wie Lady Gaga. Verder staat de celebrity normaal altijd tussen collega’s, maar wil hij zich nu als individu bewijzen.

Stilte

Toen duidelijk was geworden dat de slak na zijn vertolking van You make my dreams naar huis moest, mocht de jury raden.

Blurred lines-zanger Thicke dacht aan Family Guy-maker Seth MacFarlane, McCharthy zette haar geld in op senator Ted Cruz. Jeong dacht aan talkshowhost Jay Leno, terwijl Scherzinger ging voor acteur Billy Crystal.

Daarna was het tijd voor de onthulling. Het panel had verwacht dat onder de hoed van de slak meteen een ster tevoorschijn zou springen, maar het bleef stil. Presentatrice Niecy Nash nam voor de zekerheid een kijkje en zag iets levends bewegen.

Lees door onder de video.

Toen verschenen ze: twee knalgroene poppenhandjes, gevolgd door de rest van Kermit de Kikker. De panelleden wisten niet waar ze het zoeken moesten en schreeuwden het uit van verbazing.

,,Oh mijn god’’, zei Thicke. ,,De beroemdste gast ooit in The Masked Singer’’, riep Jeong.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm De slak is... Kermit de Kikker! © Fox

Geheimhoudingsverklaring

Kermit, wiens stem wordt verzorgd door Matt Vogel, heeft erg van zijn vermomde avontuur genoten. Niet in de laatste plaats vanwege het riante pak.

,,Het was net een mobiele woning, compleet met keuken, badkamer en jacuzzi. Ik hoor dat ze er na het programma een bed and breakfast van maken’’, grapt de bekende Muppet tegen Entertainment Weekly. De keuze voor het slakkenpak was snel gemaakt. ,,Slakken en kikkers hebben veel gemeen’’, zegt hij tegen People. ,,We staan allebei op het menu in Franse restaurants.’’

Quote Slakken en kikkers hebben veel gemeen. We staan allebei op het menu in Franse restau­rants Kermit de Kikker

Enkele collega-Muppets wisten van zijn deelname en het was behoorlijk lastig die geheim te houden. ,,Ik heb ze allemaal een geheimhoudingsverklaring laten tekenen. Maar voor de zekerheid heb ik, elke keer als ik wegging, de wifi uitgezet en ze afgeleid door ze achter te laten met een ruimte vol bubbeltjesplastic om te laten knappen.’’

Lees door onder de foto.

Volledig scherm Kermit ontmoette inderdaad veel sterren, onder wie Lady Gaga. © ABC

De beroemde Kikker, die inderdaad meerdere albums opnam, in films speelde, een prijs uitreikte bij de Oscars én talloze andere sterren ontmoette, denk dat hij niet de laatste Muppet in de show was.

,,Ik hoor dat Miss Piggy ook mee wil doen’’, zegt hij. ,,Ze wil zingen, maar zonder masker. Ze zei tegen de makers: ‘als je zo mooi bent als moi, verstop je je niet in een slak. Ze zijn nog steeds in onderhandeling. Succes daarmee.’’