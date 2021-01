Bizarre soap Phil Collins ten einde: ex-vrouw verlaat miljoenenvilla ‘na gewapende overname’

Cevey spande een rechtszaak aan waarin ze een bedrag van 16 miljoen euro van haar voormalige man eiste. Volgens haar de helft van de waarde van het optrekje. De rechter vond echter dat de twee kemphanen hun geschil buiten de rechtbank moesten oplossen. Cevey moest wel per direct stoppen met de wilde verhalen die zij sinds hun scheiding over hem de wereld in slingerde. De rechter ging akkoord met een verzoek daartoe van de advocaten van de zanger.



In de rechtszaak rond haar deel van het huis diende Cevey documenten in waarin ze claimde dat Phil in hun laatste jaren samen maandenlang niet douchte, zijn tanden nooit poetste, te veel dronk en niet meer in staat was seksueel te presteren. Omdat zij niet getrouwd waren, ging de rechtszaak puur om het eigendom van het huis. De rechter kwam tot de conclusie dat de claims niet relevant waren en dus uit de zaak geschrapt moesten worden.