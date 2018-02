Blac Chyna sleept ook Khloé Kardashian en Kylie Jenner voor de rechter

Video Britt Dekker maakt diepe indruk met verhaal over dode vader in DWDD

22:27 Paardenvlogger Britt Dekker (25) heeft vanavond in De Wereld Draait Door diepe indruk gemaakt met een emotioneel verhaal over haar overleden vader. Met tranen in haar ogen vertelde Britt openhartig hoe de organen van haar dode held zes levens hebben gered. Het ademloos luisterende studiopubliek barstte meermaals in applaus uit en op sociale media regende het lovende reacties. ,,Je vader is trots op je, dat weet ik zeker!''