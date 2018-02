Black Panther verpulvert bioscooprecord

The Voice Kids met 'verliefde Wendy' opent met 1,7 miljoen kijkers

10:00 Het zevende seizoen van The Voice Kids is gisteren begonnen met uitstekende cijfers. Ruim 1,7 miljoen mensen keken naar de eerste aflevering. Het was daarmee het best bekeken programma van de avond, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.