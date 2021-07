Black Widow pakt 'pandemierecord' met 80 miljoen dollar

In de rest van de wereld werd nog eens 78 miljoen dollar verdiend. Dat is een goed teken voor de bioscopen. De sector heeft het sinds het begin van de coronapandemie moeilijk. Disney, de eigenaar van Marvel, laat weten dat tijdens het openingsweekend van Black Widow ook nog eens 60 miljoen dollar is opgehaald doordat fans de film liever thuis wilden kijken. Dat kan via streamingdienst Disney+ tegen bijbetaling van een bedrag van 30 dollar. In Nederland kost de zogeheten ‘Premier Access’ 21,99 euro. Voor dat bedrag kun je de film dan zo vaak als je wilt thuis kijken.