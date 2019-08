Blink-182 stelt concert uit na schietpartij in Texas

De band was gisteren al in El Paso, maar net toen de mannen hun hotel uitliepen kregen ze te horen dat ze beter binnen konden blijven. ,,We waren net klaar met ontbijten toen de beveiliging ons een sms'je stuurde dat er een schietpartij gaande was in het winkelcentrum waar wij naartoe wilden. We zagen meerdere politieauto's op de weg en helikopters", twitterde bassist Mark Hoppus gisteren.



Wanneer Blink-182 het concert inhaalt, is nog niet bekend.



De 21-jarige Patrick Crusius opende gisteren het vuur op bezoekers van een winkelcentrum, waarbij 20 doden en 26 gewonden vielen. De Amerikaanse federale politiedienst FBI beschouwt de schietpartij in de stad El Paso als een terroristische aanslag en haatmisdrijf.