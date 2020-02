Bloedfanatieke Marieke: Sorry, maar ik wil gewoon écht niet verliezen

The Voice 'Megatalent' Sophia (17) raakt coaches diep: 'Dit was bloedmooi’

31 januari De pas 17-jarige Sophia Kruithof blijft de coaches van The voice of Holland raken. Na haar ‘belachelijk goede’ blind audition en een ‘pure’ battle maakte ze vanavond weer diepe indruk bij de zogenoemde knock-outs. Zelfs Anouk, normaal niet scheutig met complimenten, was lyrisch. ,,Het is gewoon prachtig.’’