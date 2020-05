Bloemenkweker Aad verklapt acht jaar na Boer Zoekt Vrouw hoe het hem vergaat

Nadat zijn kortstondige relatie met Jeannet op de klippen liep, dook Aad nog eens in zijn liefdesbrieven, en kwam uit op Ingrid. Sinds vijf jaar zijn ze samen. Direct toen Ingrid de agrariër voor het eerst in de ogen keek op zijn boerderij, was er ‘een bepaalde klik’. Dat vertelt ze in een preview van de derde Boer Zoekt Vrouw-special, die zondag wordt uitgezonden. ,,Ik voelde dat ‘ie wederzijds was. Dus nog voordat we elkaar in levende lijve gesproken hadden. Hij keek naar mij, ik keek naar hem, en dacht: Dit is goed. Vanaf dat moment zijn we elkaar blijven zien.’’