BLØF grootste kanshebber 100% NL Award

In de categorie 'Hit van het jaar' is BLØF genomineerd met het nummer Zoutelande, een samenwerking met de Vlaamse voormalig Hooverphonic-zangeres Geike Arnaert. In de categorie 'Album van het jaar' maakt BLØF kans met het album Aan. BLØF is met Concert At Sea in de race om een award voor 'Live act van het jaar'. ,,Mochten wij een 100% NL Award winnen, dan komt deze elke week bij iemand anders thuis te staan, zegt Paskal Jakobsen, zanger van de band.



André Hazes sleepte tijdens de publieksverkiezing drie nominaties in de wacht. Hazes is genomineerd in de categorieën 'Zanger van het jaar', 'Album van het jaar' (Wijzer) en 'Liveact van het jaar' voor zijn twee concerten die hij in oktober gaf in Ahoy.