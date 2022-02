BLØF komt in april met dertiende studio-album

Volbeat vervangt Queens of the Stone Age op zondag van Pinkpop

Queens of the Stone Age is dit jaar toch niet te zien op Pinkpop. De organisatie van het Limburgse festival laat vandaag weten dat de band zich wegens gewijzigde tourplannen zich genoodzaakt zag zich af te melden. Ze worden vervangen door de Deense heavymetalband Volbeat.

9:37