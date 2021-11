Blueszangeres AJ Plug: ‘Johan Derksen en zijn vrouw hebben zoveel voor mij gedaan’

Ze vreesde eerst voor haar leven en, toen ze eenmaal succesvol geopereerd was, voor haar stem: Alexandra Plug, blueszangeres van de band AJ Plug, herstelde vorig jaar van slokdarmkanker. ,,Maar bij het praten sloeg mijn stem elke keer over. Klaas, mijn vriend, zei nog: ‘Geeft niet joh. Dan heb je een mooie snik in je stem’. Maar ik maakte me zorgen. Straks kon ik niet meer zingen.”

Het tegendeel is waar. Alexandra Plug kreeg landelijke bekendheid door de muziektours van Johan Derksen en haar optredens in Veronica Inside. Ze werd ook zijn chauffeur toen ‘De Snor’ overstapte van RTL naar Talpa en reed hem van Grolloo naar Hilversum en terug. Tot bij haar in 2019 slokdarmkanker werd geconstateerd. Na een zware herstelperiode is ze terug. Met chauffeuren, een tour en een nieuw album. Killer King, dat zondag 12 december wordt gepresenteerd, zit vol met nummers die direct of indirect gaan over ziek zijn en beter worden. Met veelzeggende titels als The Shape I’m In, Tears Ran Dry, Never Gonna Stop, It Will Be Alright, Gimme A Smile.

Hoe is je stem?

,,Bijgetrokken. Ik was angstig, ja. Door de chemo, bestraling en ik heb een half jaar een slangetje in mijn neus gehad. Daardoor ontstond, schijnt, een gootje in mijn keel. Het moest helen. Mijn stem is wel iets veranderd. Iets warmer, minder schel, zeggen ze.”

Je bent in november 2019, nu precies twee jaar terug, geopereerd. Hoe lang heeft je revalidatieperiode geduurd?

,,Al met al een jaar. In maart vorig jaar ben ik wel Johan weer gaan rijden. Dat ging net. Zingen en schrijven kon pas later.”

Ondertussen organiseerde Johan Derksen twee benefietconcerten voor je.

,,Daar waren we natuurlijk heel blij mee. Johan is een heel bijzondere man, maar vergeet Isabelle niet, zijn vrouw. Ze hebben zoveel voor ons gedaan. En nog steeds. Zo zorgzaam, ze staan altijd klaar. Ik vond die concerten wel een klein beetje genant, ook omdat ik niets terug kon doen, want toen ik hersteld was, zaten we in die lockdown.”

Het schrijven van nieuwe nummers ging moeizaam.

,,We hadden een nieuw album aangekondigd in mei 2021 en normaal gesproken hebben we zo’n deadline nodig. Ik kreeg allemaal berichten: ‘Dit wordt de ultieme bluesplaat’. Maar ik was er helemaal niet klaar voor. Er gebeurde niets. Waar moest ik over schrijven? Klaas zei: ‘Nou, je hebt nogal wat meegemaakt’. Of het door de medicatie kwam, de morfine, weet ik niet, maar ik had alles weggestopt.”

Hoe kwam alles terug?

,,Ik gaf een interview aan de Blueskrant, begon te praten en toen kwam veel terug. De tijden dat ik in het ziekenhuis lag, chemo kreeg, dat ik me zo beroerd voelde en zelfs de sondeslang eruit wilde trekken. Weet je, ik dacht dat ik er zo doorheen was gefietst. Op een gegeven moment lag ik op een kamer met drie jongens, keek ik er een aan en dacht: die jongen is zo ziek, vond ik zó erg. Maar achteraf dacht ik: ‘Die jongen dacht dat van mij waarschijnlijk ook’.”

Ging je toen pas schrijven?

,,Ja. Ik heb een elektrisch pianootje gekocht. Kan geen noot lezen, maar ben gaan pielen en spelen en schrijven. Zo heb ik alles eigenlijk verwerkt. Al de nummers gaan over de ziekte en herstel, zoals Dream dat 26 november uitkomt. Soms blijft het onwerkelijk wat ik heb meegemaakt. Alsof je die periode naar een film van jezelf hebt zitten kijken. Op een gegeven moment was het ook wel klaar. Het laatste nummer op de CD moest ook echt als laatst. Dat voelde zo. Nu kan ik het afsluiten.”

Je bent weer solo op tour en met de theatervoorstelling van Johan Derksen The Sound Of The Blues & Americana. Ga je Johan Derksen straks bij de dagelijkse show ook chauffeuren?

,,Jazeker.”

Vijf dagen per week? Hoe is dat te combineren met optreden?

,,Johan is bezig de theatervoorstelling zoveel mogelijk naar de weekenden te verschuiven. Dat is voor een groot deel gelukt. Ik rijd hem doordeweeks en hij rijdt in het weekend als we op tour gaan. Ik zal zelf gaan ontdekken of dat te combineren valt. Afgelopen zomer heb ik dat ook elke dag gedaan, maar het voordeel nu is: het zijn geen lange avonden. Maar ik moet wel goed naar mijn lichaam luisteren.”

Heeft de ziekte je veranderd?

,,We leefden al bij de dag, ook omdat het zusje van Klaas al vroeg was overleden aan kanker. Eigenlijk zijn we dat nog meer gaan doen. De dag plukken, genieten. In lichamelijk opzicht is het accepteren en aanpassen. Ik heb geen slokdarm meer en een deel van mijn maag is weg. Daar is een soort pijp gemaakt. Ik moet kleine beetjes eten, maar hey ik ben er nog. Ik mag echt niet klagen.”

AJ Plug toert tot juni 2022 met de theatervoorstelling van Johan Derksen The Sound Of The Blues & Americana door het land en gaat daarna solo

