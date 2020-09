BN'ers achter #Ikdoenietmeermee werken samen met Viruswaarheid

Nieuw boek Rachel Hazes komt volgend jaar juni uit

8:45 Als je alles weet, het nieuwe boek van Rachel Hazes, komt op 30 juni 2021 uit. Dat meldde de weduwe van zanger André Hazes gisteren in het programma Op1. Zij was te gast om te praten over de cultfilm Zij gelooft in mij, over het leven en werk van André.