BN’ers doen massaal mee met inzamelingsactie: ‘Ruim je zolder op en red een leven’

Het idee van Media voor Zorg, een collectief van regisseurs, producers, redacteuren, eindredacteuren en tv-producenten, is simpel: ruim je huis op en lever die doos handschoenen in die je nog hebt liggen. Het Rode Kruis verdeelt de spulletjes naar daar waar het nodig is.



Initiatiefnemer televisiemaker Erik van der Hoff laat aan onze site weten dat er al ruim 500 vrijwilligers in touw zijn. ,,Het is hartverwarmend. Het gaat maar door. Ik zag dat Yvon Jaspers ook een filmpje heeft gemaakt, waarin ze vraagt of ze haar boeren moet vragen. Ja, ja, ja, doen!’’, zegt hij in een aflevering van de AD Live Update. Volgens Van der Hoff zijn er veel mensen die in deze crisis dingen hebben ingeslagen die ze thuis niet nodig hebben.