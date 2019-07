BN'ers doen mee aan veiling voor lhbt-gemeenschap

De actie loopt tot en met 5 augustus. Fans kunnen bieden op allerlei objecten en activiteiten, zoals kaarten voor een show van Willeke Alberti of Arjen Lubach, een figurantenrol in Goede Tijden, Slechte Tijden , privéles van Berget Lewis of een gesigneerd voetbalshirt van Feyenoord.

Het thema is dit jaar ‘Remember the past, create the future’, ter herdenking van de Stonewall-rellen vijftig jaar geleden in New York. Die opstand, waarbij lesbiennes, travestieten en homo's terugvochten na jaren van politiegeweld, wordt gezien als begin van de lhbt-emancipatie. De eerste Gay Pride Parade in New York, een jaar later, was een eerbetoon aan deze demonstranten.