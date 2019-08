BN'ers gaan zwangerschapstest doen op televisie

De Zwangerschapstest is maandag 23 september voor het eerst te zien op NPO 3. Hierin worden jonge ouders Tatum Dagelet, Yes-R, Tess Milne, Rick Paul van Mulligen en Sanne Vogel aan de tand gevoeld over conceptie, gender reveals, baby virals en alles wat daartussen inzit. De presentatie is in handen van Lauren Verster en Klaas van der Eerden.



In de Studententest, dat een week eerder op maandag 16 september te zien is, testen presentatoren Jojanneke van den Berge en Splinter Chabot hun studiogasten en de kijkers thuis op hun kennis over het studentenleven, over het corps, prijzige studentenkamers en soa’s onder studenten. Te gast zijn oud-studenten Jet van Nieuwkerk, Niels Oosthoek, Linda Hakeboom, Igmar Felicia en Lize Korpershoek.



Kijkers kunnen zelf ook meespelen met de Studententest en de Zwangerschapstest via de NPO 3-app.