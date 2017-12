BN'ers helemaal uit hun dak in spierwit besneeuwd Nederland

Bas Muijs maakte een opvallende keuze vandaag. Hij trok zijn kleren uit en ging bijna bloot op een besneeuwde aanlegsteiger liggen. Hij daagt zijn volgers uit hetzelfde te doen, maar krijgt vooralsnog weinig respons.

#Snowchallenge! Wie durft de uitdaging aan? Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 Dec 2017 om 6:51 PST

Victor Reinier kwam na een geslaagde try-out met collega Renee Soutendijk en hun regisseur in de sneeuw terecht.

Nicolette van Dam en haar man Bas maakten een ijskoude sneeuwselfie

Samen rollebollen... ☃️❤️☃️ @basssmit Een foto die is geplaatst door Nicolette van Dam (@nicolettevandam1) op 10 Dec 2017 om 7:02 PST

Jochem van Gelder deed er 15 minuten over om vanaf de weg slippend zijn carport te bereiken.

Zwarte piste op mijn eigen oprit. 15 minuten bezig geweest om carport te bereiken. #codewit 😳 Een foto die is geplaatst door Jochem van Gelder (@jochemvang) op 10 Dec 2017 om 7:26 PST

Youtuber Rutger Vink toont in de sneeuw dat zijn recente haartransplantatie best goed is gelukt.

⛄️! (Hier zie je trouwens goed hoe mijn haar er nu 5 maanden na de behandeling uit ziet. Ik ben er zo onwijs blij mee. Ik voel me 100 keer lekkerder in mijn vel. ❤️ Heel veel liefde naar @hairworldistanbul en @coupdetat.hairsalon!) Een foto die is geplaatst door Rutger Vink (@rutgervink) op 10 Dec 2017 om 6:28 PST

Romy, de zwangere echtgenote van presentator en sportfanaat Arie Boomsma, trok een warme jas aan om met haar dochtertje Bobby door de sneeuw te gaan wandelen.

Mamabeer &Bobbybeer.♡ Een foto die is geplaatst door null (@romyboomsma) op 10 Dec 2017 om 7:00 PST

Anouk van Schie (35), de aanstaande bruid van presentator Johnny de Mol, geniet met haar dochtertje Kiki (uit een eerdere relatie) van wat zijn noemt het 'winterwonderland' rond hun villa in Blaricum. Anouk is momenteel in verwachting. Het wordt een jongetje dat de naam Johnny zal krijgen. De aanstaande vader maakte buiten ook nog even een sneeuwpop voor zijn gezinnetje.

Wat een gezelligheid! ☃️💞🕯❄️🔥 #sneeuwpret #winterwonderland #openhaardaan #genieten #familie #loveit Een foto die is geplaatst door Anouk van Schie (@anouk_van_schie) op 10 Dec 2017 om 6:25 PST

Never loose your inner child! 😀❄️👊🏻⛄️❤️ #celebratelife #altijdpret #winterwonderland #sneeuwpret Een foto die is geplaatst door Johnny De Mol (@johnnydemolofficial) op 10 Dec 2017 om 5:42 PST

Sneeuw? Inzepen die handel vindt weervrouw Amara Onwuka

#klieren in de sneeuw🧤🙈 #sneeuwpret #letitsnow #inzependiehandel Een foto die is geplaatst door Amara Onwuka (@amaraonwuka) op 10 Dec 2017 om 6:39 PST

Een dik ingepakte André Hazes is met zijn zoontje Dreetje sleetje gaan rijden bij hun woning op een Rotterdams industrieterrein. Het winterse tafereel werd gefilmd door zijn vriendin Monique Westenberg.

❄️Let it snow, let it snow, let it snow❄️ Een foto die is geplaatst door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 10 Dec 2017 om 6:07 PST

Heerlijk zo'n dagje samen vrij en dan nog sneeuw ook ❄️♥️❄️ Een foto die is geplaatst door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 10 Dec 2017 om 7:40 PST

Selma van Dijk was onder de indruk van paarden die in de sneeuw aan het rollebollen waren.

Art Rooijakkers maakte een fraaie foto van een winterse hoofdstad.

Winter is here ❌❌❌ Een foto die is geplaatst door Art rooijakkers (@deechteartrooijakkers) op 10 Dec 2017 om 5:35 PST

Tv-bioloog Freek Vonk kon het niet laten: even lekker slippen met zijn bolide door een dik pak sneeuw.

Playtime ☃️☃️ #landcruiser #beast Een foto die is geplaatst door null (@freekvonk) op 10 Dec 2017 om 6:06 PST

Kim Kötter baalt als een stekker. Ze zou met een leenauto naar een SBS-kerstfeest gaan, maar dat lukte niet door de gevaarlijke toestanden op de weg.

Sanne Hans, oftewel Miss Montreal, is al helemaal in kerstsfeer. In de auto gilt ze het uit: ,,Kerstmis.'' Naderhand besloot ze uit te stappen en een sneeuwpop te rollen.

Kerst en sneeuw en kerstliedjes #airplay #veel #bestetijdvanhetjaar Hahahaha 🎄😬🎉☃️❄️ Een foto die is geplaatst door Miss Montreal (@missmontreal_) op 10 Dec 2017 om 6:23 PST

❤️☃️❄️😍😛🎄 Een foto die is geplaatst door Miss Montreal (@missmontreal_) op 10 Dec 2017 om 6:02 PST

Wendy van Dijk adviseert iedereen vandaag lekker binnen te blijven met een kop chocolademelk, een dot slagroom en haar eigen glossy.

Zit jij op deze winterse zondag ook met een kop warme chocolademelk en de nieuwste WENDY op de bank? #wendymagzine #winter #relax @wendyvandijk3 (📸: @moonjansenfotografie) Een foto die is geplaatst door Wendy (@wendyonlinenl) op 10 Dec 2017 om 4:24 PST

Sterrenkapper en -visagist Leco van Zadelhoff liep vandaag na een heftige sneeuwbui een beeltenis van zichzelf tegen het lijf in parfumeriezaak.

Zoek de 10/20 verschillen😜.. lecolook @douglasnederland ... #zondag #sneeuw Een foto die is geplaatst door null (@lecolook) op 10 Dec 2017 om 6:19 PST

Pepper, de dalmatiër van meesterpianist Wibi Soerjadi, ging helemaal los in de sneeuw.

Snoooooow!!! 😱🐶💨❄️☃️ #dalmatian #dog #snow Pepper loves it🤓❄️ Een foto die is geplaatst door Wibi Soerjadi (@wibisoerjadi) op 10 Dec 2017 om 5:53 PST

Radiomaker Gerard Ekdom bouwde met zijn kinderen een reusachtige sneeuwpop.

De sneeuwpop kan weer uit de schuur!! ☃️❄️ Een foto die is geplaatst door gerardekdom (@gerardekdom) op 10 Dec 2017 om 6:05 PST

Jamai Loman banjerde lekker door de sneeuw met zijn hond. ,,Hoe blij kan je zijn'', benadrukt hij.

Hoe blij kan je zijn 🖤❄️🖤❄️ #sneeuw #sneeuw #sneeuwpret Een foto die is geplaatst door J A M A I (@jamailoman) op 10 Dec 2017 om 6:05 PST

De Bengaalse poes van presentatrice Quinty Trustfull ging, ondanks de sneeuw, toch maar even naar buiten.

Ook de hond van Jeroen van der Boom ging de sneeuw verkennen.

Snow Een foto die is geplaatst door Jeroen van der Boom (@jvdboom) op 10 Dec 2017 om 3:50 PST

Veronica van Hoogdalem (presentatrice) trok vandaag de verkeerde schoenen aan waardoor ze volgens eigen zeggen uitgleed op een ijzig wegdek.

Ik wilde flexen in m’n nieuwe @fentyxpuma ‘s😍 Ik bleef niet lang overeind 😂 check m’n story😂 Een foto die is geplaatst door Veronica van Hoogdalem (@veronica_insta) op 10 Dec 2017 om 5:58 PST

Fred van Leer ging ook naar buiten en daar werd hij erg blij van.

Dusssssss #ikhouhierdusechtvan Een foto die is geplaatst door Fred van Leer (@fredvanleer) op 10 Dec 2017 om 4:23 PST

GTST-actrice Marly van der Velden nam haar dochtertje mee naar buiten voor de betere sneeuwpret.

Kerstmarkt in de sneeuw wat wil je nog meer☃️❄️🎄 #besttimeoftheyear #rodeneuzen #laren Een foto die is geplaatst door Marly Van der Velden (@marlyvd) op 10 Dec 2017 om 5:49 PST

Herald, de levenspartner van Carlo Boszhard, trok vandaag schoenen met een diep profiel aan om een stukje door de sneeuw te gaan rennen.

Running in a winter wonderland!🎼 Een foto die is geplaatst door Herald (@makingherrie) op 10 Dec 2017 om 5:46 PST

Levensliedzangeres en The Voice-deelneemster Samantha Steenwijk ging samen met haar echtgenote een stukje rijden en natuurlijk mocht een legendarische kersthit daarbij niet ontbreken.

‪❄️☃️🌨Let it snow, let it snow, let it snow! 🌨☃️❄️ ‬ ‪Ik hou hier zoooooo van! 😍‬ #letitsnow #sneeuw #samanthasteenwijk Een foto die is geplaatst door Samantha Steenwijk (@samanthasteenwijk) op 10 Dec 2017 om 4:14 PST

Daphne Deckers voelde zich in de witte wereld een 'snowbunny'.

Snowbunny 😃🐰☃️ #muiderberg #happysunday❄ Een foto die is geplaatst door Daphne (@daphne_deckers) op 10 Dec 2017 om 5:42 PST

Transgendermodel Loiza Lamers stapte ook de sneeuw in.

I couldn't be more happy with this beautiful weather... ❄️ do you guys like it as much as I do? #snow #snowfun #mytimeofyear Een foto die is geplaatst door Loiza Lamers (@loizalamers) op 10 Dec 2017 om 6:24 PST

Klaas van Kruitstum kreeg het ook voor elkaar een sneeuwpop te fabriceren.

Check die handen! Kunst 😱😂😂 #sneeuwpret #sneeuwpop #sneeuw #sneeuwman Een foto die is geplaatst door Klaas van Kruistum (@klaasvank) op 10 Dec 2017 om 6:16 PST

Dries Roelvink banjerde tijdens een sneeuwbui toch maar even naar de sportschool.

Mooie wandeling naar de sportschool. Een foto die is geplaatst door null (@driesroelvink_official) op 10 Dec 2017 om 4:08 PST

Winston en Renate Gerschtanowitz namen hun zoontjes mee naar buiten voor een winters tochtje in het Gooi.

I LOVE IT❄️❄️❄️❄️❄️❄️🌨🌨🌨🌨⛄️☃️ Een foto die is geplaatst door Winston Gerschtanowitz (@winstongerschtanowitz) op 10 Dec 2017 om 6:36 PST

Heerlijk weer als je de deur niet uit hoeft, vindt zanger Frans Duijts

‪Heerlijk weer!‬ ‪Als je de deur niet uit hoeft 😜#prachtiggezicht ‬ Een foto die is geplaatst door Frans Duijts (@fduijts) op 10 Dec 2017 om 3:45 PST

Viktor Brand trok een dik jack aan voor een spierwitte wandeling.

#sneeuwpret #fun #dogwalk #snow #topjas @airforce.official Een foto die is geplaatst door Viktor Brand (@viktor_brand) op 10 Dec 2017 om 7:02 PST

Kelly Weekers, de vriendin van John Ewbank, ging op de kiek met hun dochtertje en hond. ,,Twee nepperds en een echt bontje.''

Twee nepperds en één echt bontje genieten van Winterwonderland! ❄⛄ #eerstesneeuwpret #familytime Een foto die is geplaatst door null (@kelly_weekers) op 10 Dec 2017 om 7:30 PST