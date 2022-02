BN'ers slaan handen ineen op de Dam bij protest voor Oekraïne

Victoria Koblenko deelt een foto op Instagram, waarop zij samen met een aantal andere demonstranten staat. Ze draagt een bord met de tekst ‘Put in some love’. Ook op Instragram plaatste Koblenko, zelf van Oekraïense komaf, verscheidene foto’s en video’s van de actie op het Amsterdamse plein. Actrice Georgina Verbaan is ook aanwezig en deelt een video op Twitter met een deel van een speech die wordt gehouden.

Voormalig Eurovisie Songfestivaldeelnemer Jeangu Macrooy deelt een paar video’s ter plaatse via zijn Instagram. Afgelopen vrijdag maakte de European Broadcasting Union (EBU) nog bekend dat Rusland dit jaar is uitgesloten van deelname aan de bekende muziekwedstrijd, vanwege de inval in Oekraïne. Ook omroepbestuurder Jan Slagter is erbij. ,,Mooie opkomst demonstratie tegen oorlog in Oekraïne!”, twittert de omroepdirecteur en presentator van Omroep MAX.