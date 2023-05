BN'ers steunen Eloise na commotie over badpak in Het perfecte plaatje: ‘Mag dit wel, Jeroen Snel?’

Bekend Nederland springt massaal in de bres voor Eloise van Oranje, die kritiek krijgt omdat ze in het programma Het Perfecte Plaatje in badpak verscheen. Onder andere Chantal Janzen, Jan Versteegh en Gwen van Poorten plaatsen op sociale media foto’s in zwemkleding om de gravin een steuntje in de rug te geven. ‘Hartverwarmend om te zien.’

Eloise van Oranje doet mee aan het RTL 4-programma Het Perfecte Plaatje en deed tijdens de aflevering, die eerder deze week te zien was, een fotoshoot in badpak. Daar kwamen veel reacties op. Zo zei onder anderen royaltyverslaggever Jeroen Snel in RTL Boulevard dat een ‘grensgevalletje’ te vinden.

Vrijdag zei hij in hetzelfde programma dat hij daarmee doelde op het feit dat ze lid is van de koninklijke familie en dat hij dat ook had gezegd over een mannelijke royal.

#eloisemagzelfkiezen

Veel mensen zijn het niet eens met het oordeel van Jeroen Snel, zo blijkt deze week op sociale media. Als reactie op de royaltyverslaggever besluit Chantal Janzen de gravin een steuntje in de rug te geven door zelf een foto in badkleding te posten met de hashtags #magditweljeroensnel en #eloisemagzelfkiezen. Andere BN’ers besluiten vervolgens het idee van Janzen te volgen. Zo plaatste Jan Versteegh een foto in badpak op Instagram en ook Britt Dekker, Gwen van Poorten, Tina de Bruin en Lisa Loeb doen mee aan de actie.

Hartverwarmend

Eloise van Oranje is overdonderd door de vele positieve reacties. ‘Wauw wauw wauw, bedankt voor alle lieve reacties’, schrijft ze op Instagram. ‘Los van dat ik het een feestje vind om mee te doen, is het echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen mij steunen en laten zien wie ik ben’, vervolgt ze. ‘Laat je door niets of niemand tegenhouden.’

Naast bekend Nederland kan de gravin ook rekenen op steun van haar vader, Prins Constantijn. Hij noemt de desbetreffende aflevering een ‘leuke aflevering’. De prins vindt het leuk dat zijn 20-jarige dochter meedoet aan het programma. Hij hoopt dat de ‘gravinfluencer’ blijft fotograferen. ,,En niet alleen maar met een iPhone, maar ook met een echte camera.”

