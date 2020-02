BN’ers waaien weg bij première musical TINA, wilde haren op rode loper

Rachel Hazes is verliefd: ‘Het is me overkomen, na vijftien jaar’

20:13 Ruim vijftien jaar na het overlijden van André Hazes is Rachel Hazes (49) weer gelukkig in de liefde. Bij de première van de musical TINA werd ze vergezeld door de nieuwe man in haar leven: Mike. ,,Ik hem eigenlijk al heel lang”, vertelde ze vanavond bij RTL Boulevard.