BN’ers in De Verraders worden levend begraven: ‘Nee, nee, neeee!’

Taphefobie. Taphe-wat? De deelnemers van het nieuwe RTL-programma De Verraders hebben geen flauw idee wat hen te wachten staat als ze moeten kiezen uit drie onbekende termen: taphefobie, acrofobie of trypanofobie.



Doe maar taphefobie, denkt basketbalinternational Chatilla van Grinsven. Daar heeft ze stante pede spijt van wanneer ze haar blinddoek afdoet en in een diepe kuil op het kerkhof staart. Taphefobie - het kwartje valt direct – is dus de angst om levend te worden begraven. Ze wendt haar blik af, weg van de kuil en de lege doodskist. Denkt ze nu aan die beroemde filmscène uit Kill Bill, waar de hoofdpersoon levend onder de zoden wordt gestopt? ,,Dit kan ik niet hoor. Jongens, dit is echt waar ik bang voor ben. Niet vandaag, never niet, nooit niet. Ik ben een stoere meid, ik kan alles doen, maar laat me niet in een kist of kleine ruimte opgesloten zitten’’, panikeert ze.