BNNVara-hitserie Dertigers stopt: laatste seizoen binnenkort te zien

In de hitserie passeren herkenbare dilemma’s over kinderen, de liefde en vriendschappen de revue. De cast bestaat weer uit het vaste team Justus van Dillen, Jelle de Jong, Leonoor Koster, Eva Laurenssen, Joy Wielkens, Lykele Muus en Wieger Windhorst.

De opnames van het laatste seizoen gingen in februari in Amsterdam en omgeving van start. Over de verhaallijn - kunnen de bijna veertigers alle veranderingen aan en komen alle relaties er onbeschadigd uit? - laten de acteurs nog niets los, behalve dat er ‘een nieuw gezinslid’ aan de vriendengroep is toegevoegd. Het gaat om een tekkel. ‘Er is pluizige gezinsuitbreiding’, schreef Van Dillen (Alex) al op Instagram.

De eerste drie seizoenen van Dertigers waren dagelijks te zien op NPO 3 en zijn miljoenen keren gestreamd op NPO Start en NPO Plus. Het vierde seizoen wordt vanaf 3 juli wekelijks om 22.00 uur op NPO 3 uitgezonden. Er komen elke week vier afleveringen beschikbaar op NPO Plus om vooruit te kijken. De serie is een bewerking van de gelijknamige succesvolle Vlaamse serie. De regie van het vierde seizoen ligt in handen van Elzelien Peters en Allard Westenbrink. Dertigers is een coproductie van Hollands Licht en BNNVara.

