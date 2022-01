BNNVara: ruim 5 miljoen views voor Boos-aflevering over The Voice

De aflevering van Boos over The Voice of Holland is in de eerste twee uur dat die online stond al meer dan 5 miljoen keer bekeken. Dat zegt de omroep BNNVara. Bij YouTube zelf staat de teller aan het begin van de avond op ruim 800.000 views, maar die cijfers ‘kunnen achterlopen op de werkelijkheid’, laat moederbedrijf Google weten.

Met 5 miljoen views zou het verreweg de best bekeken aflevering van Boos zijn. Tot nu toe was dat een filmpje uit augustus 2017, waarin te zien is hoe presentator Tim Hofman zijn kaak brak tijdens een gefilmde confrontatie met een vastgoedhandelaar uit Nijmegen. Die aflevering is in de afgelopen jaren bijna 2,5 miljoen keer bekeken.

De uitzending van Boos over The Voice of Holland duurt ongeveer 1,5 uur. Verscheidene vrouwen doen hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma. Daarin gaat het onder anderen over bandleider Jeroen Rietbergen en de coaches Marco Borsato en Ali B. Mensen kunnen geen reacties plaatsen bij de video. ,,Dit om de veiligheid van de mensen die bij ons hun verhaal vertellen te kunnen waarborgen”, aldus de makers.

Maandenlang hebben Boos-maker Tim Hofman en zijn team gewerkt aan de aflevering die om 16.00 uur online is gekomen. In de uitzending komt ook Talpa-topman John de Mol uitgebreid aan het woord over de misstanden. Naar aanleiding van de aflevering werd er in opdracht van producent ITV en RTL een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de aantijgingen.

