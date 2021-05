BNNVARA stopt met Op1 op de vrijdagavond

Contentdirecteur Gert-Jan Hox van BNNVARA laat weten: ,,Met Astrid en Paul hebben we een luchtiger toon aangebracht in het programma om onze kijkers met een vrijdagavondgevoel het weekend in te laten gaan. Dat hebben ze uitstekend gedaan. Maar we zien ook dat deze invulling minder past in de formule van Op1. Het naderende einde van het tv-seizoen is voor BNNVARA een logisch moment om een stap terug te doen en ruimte te bieden aan een andere omroep.’’



Eerder deze maand lieten bronnen aan deze site los dat Paul de Leeuw en Astrid Joosten niet meer zouden terugkeren als presentatoren van Op1. BNNVARA wilde het vertrek van de twee toen echter niet bevestigen. De omroep blijft overigens wel verantwoordelijk van de invulling van Op1 op maandagavond.



De presentatie van Op1 is in handen van wisselende duo’s, die elk voor een bepaalde omroep op een bepaalde vaste dag te zien zijn. Welke omroep de vrijdagavond gaat invullen, is nog niet bekend.