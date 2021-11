BNNVara: tweede seizoen BuZa niet uitgesloten

De nieuwe NPO-serie vertrok afgelopen vrijdag direct goed uit de startblokken. Maar liefst 932.000 mensen stemden af op de eerste aflevering van BuZa, dat het verhaal vertelt over een minister van Buitenlandse Zaken (Kees Prins) die wordt benoemd als zijn voorganger onverwachts overlijdt. Maar wanneer er allerlei politieke lijken uit de kast vallen en de ene crisis na de andere zich aandient, heeft hij grote moeite het vertrouwen van zijn staf te winnen.



BuZa beslaat in totaal vier afleveringen, de overige drie zijn de komende weken te zien op de buis. De serie is ook online te volgen en daar al in zijn geheel te zien. Tv-recensente van deze site Angela de Jong was positief verrast door BuZa. ‘Ik zie slechts één minpuntje. Er zijn maar vier afleveringen. Ik moest me zondagnacht beheersen om ook niet meteen de laatste twee afleveringen er doorheen te jassen’, schreef ze gisteren in haar column.