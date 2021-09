Bob Odenkirk na hartaanval weer aan het werk voor Better Call Saul

AVRO­TROS-se­rie Vampieren in de nacht genomi­neerd voor Emmy

13:57 De Nederlandse serie Vampieren in de nacht van onder anderen AVROTROS en producent Lemming Film is genomineerd voor een International Emmy Kids Award. De reeks met acteurs Monic Hendrickx, Anna Drijver en Sallie Harmsen is een van de vier kanshebbers voor de prijs voor beste live-action serie. Dat heeft de organisatie op haar website bekendgemaakt.