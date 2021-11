Bodyguard prinses Diana: ‘Van actrices die haar speelden, is Kristen Stewart de beste’

video Billie Eilish zingt duet met Graaf Tel in Sesam­straat en gaat viraal

Zangeres Billie Eilish (19) heeft een bezoek gebracht aan de Amerikaanse versie van Sesamstraat. Samen met Graaf Tel nam ze een nieuwe versie op van haar hit Happier than ever, die nu uiteraard gaat over tellen. De tweet over het duet van Billies officiële account verzamelde binnen een halve dag 18.000 likes en 2000 retweets.

11 november