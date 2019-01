Boef krijgt rijontzegging van 1,5 jaar en geldboete

Rapper Boef mag de komende anderhalf jaar geen motorvoertuig besturen. De kantonrechter in Breda trok zijn rijbevoegdheid in, omdat uit internetfilmpjes was gebleken dat hij in 2016 ‘levensgevaarlijke’ capriolen achter het stuur uithaalde.

Boef (echte naam Sofiane Boussaadia) moest voor de kantonrechter verschijnen omdat uit een filmpje op zijn eigen YouTube-kanaal blijkt dat hij met snelheden rond de 300 kilometer per uur over Brabantse snelwegen scheurde. De kantonrechter noemde Boefs gedrag ‘buitengewoon gevaarlijk’.

Voor twee verschillende grove snelheidsovertredingen veroordeelde de kantonrechter hem tot ontzegging van de rijbevoegheid voor een periode van 30 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Ook dient hij 6500 euro over te maken naar een fonds voor verkeerslachtoffers. In zijn uitspraak wees de kantonrechter op de voorbeeldfunctie die de artiest – duizelingwekkend populair onder met name jongeren – heeft.

Spraakzaam

Tijdens de zitting, twee weken geleden, wees Boefs advocaat Khalid Kasem wees op mogelijke manipulatie van de beelden en stelde dat er geen bewijs geleverd werd dat zijn cliënt aan het stuur zat tijdens het filmen. De rapper zelf was twee weken geleden niet heel spraakzaam tegen de kantonrechter: ,,In dat filmpje zie ik ook andere jongens. En toch zit ik hier als enige. Dat roept vraagtekens bij me op,’’ zei Boef, die zich verder vooral beriep op zijn zwijgrecht.

Volgens zijn raadsman wilden politie en justitie boven alles dat Boef ‘zou hangen’, vanwege zijn bekendheid en vooral omdat hij in eerdere vlogs dienders heeft beledigd. ,,Deze Boef moet een lesje geleerd worden,’’ stelde Kasem tijdens de zitting. Normaal gesproken doet de kantonrechter direct uitspraak, maar omdat tijdens de zitting zo veel nieuwe informatie naar voren kwam, had kantonrechter Goossens in dit geval twee weken nodig om tot zijn verdict te komen. De zaak zou normaal gesproken in Tilburg voorkomen, maar vanwege forse mediabelangstelling werd al uitgeweken naar het gerechtsgebouw in Breda.

Boef was zijn rijbewijs eerder al kwijt vanwege gevaarlijk rijgedrag. Die straf legde het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen hem destijds op. Ook volgde hij toen een zogeheten EMG-cursus, een verplichte scholing voor bestuurders die roekeloos hebben gereden.