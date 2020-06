Boer Bastiaan: ‘Milou kwam elke keer keihard terug’

Bastiaan van ‘t Westeinde, de Zeeuwse boer bij wie cupido raak schoot in Boer Zoekt Vrouw , wist al vanaf het begin van de show dat hij er met de blonde Milou Rietjens vandoor zou gaan. Het stel woont inmiddels ‘voorzichtig’ samen op zijn akkerbouwbedrijf en is nog altijd straalverliefd.

Miljoenen mensen zagen hoe Bastiaan na veel wikken en wegen uiteindelijk voor de Limburgse Milou koos, die op dat moment in Frankfurt woonde en werkte. Het leek er even op dat hij een langeafstandsrelatie totaal niet zag zitten, maar in werkelijkheid had Milou allang zijn hart gestolen.

Volgens de 36-jarige boer was het bij het lezen van haar liefdesbrief al raak. ,,Ik was toen al hoteldebotel’', vertelde Bastiaan gisteravond aan tafel bij Beau, terwijl hij Milou’s hand vasthield. ,,Gedurende het proces probeerde ik wel mijn vizier open te houden, maar Milou kwam elke keer weer keihard terug.’' Hoe hij de andere vrouwen ook probeerde een kans te geven, ‘de gevoelens kwamen telkens terug’. ,,Voor de logeerweek had ik mezelf echt voorgehouden mijn blik open te houden, maar de eerste dagen werden de gevoelens steeds sterker.’'

Treintoilet

Omdat de opnames niet gelijk liepen met de uitzendingen, werd het stel gedwongen hun liefde een halfjaar voor de buitenwereld verborgen te houden. Milou nam het zekere voor het onzekere en zette tijdens haar treinreis naar Zeeland een donkere pruik op. Milou: ,,In Duitsland hoefde ik me niet zoveel zorgen te maken. Maar vanaf Arnhem deed ik snel een pruik op in het toilet. Het was raar, je voelt je niet jezelf. Maar in het geheel was het niets, in vergelijking met het geluk dat we gevonden hebben.’’

Wegens de coronacrisis trok Milou eerder bij haar grote liefde in dan de bedoeling was. Ze zoekt nog naar een modus om zich thuis te voelen in Zeeland en houdt haar huis in Frankfurt voorlopig aan. Op afstand werkt ze voor de Europese Centrale Bank. ,,Hoe het er in de toekomst uit gaan zien... We zijn niet zulke grote planners, maar we weten waar we naartoe willen. Ik verwacht dat we over een jaar wel fulltime voor het echie op de boerderij zitten.’’