Boer Geert kan nog heel wat leren van The Dateables

Het sloeg gisteravond genadeloos toe in huize De Jong: talkshowmoeheid. Na drie rondjes voorspelbaar gemor van journalisten, columnisten, horecabazen en andere ondernemers over wat Rutte en Van Dissel hadden gezegd, hadden moeten zeggen of juist níet hadden moeten zeggen, was het hoog tijd voor een shot anti-corona. En laat er nu net een nieuw seizoen van The Dateables zijn begonnen, veilig opgenomen in de pre-anderhalvemetermaatschappij.