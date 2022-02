Boer Herman en Fleur wonen samen in Frankrijk

Boer Herman en zijn vriendin Fleur, die de liefde vonden bij Boer zoekt vrouw in seizoen 2016-2017, wonen samen in Frankrijk. Fleur is na een paar jaar heen en weer rijden begin dit jaar ingetrokken bij Herman.

Eigenlijk wilde Fleur al veel eerder bij Herman intrekken, maar telkens kwam er weer iets tussen. ,,Ik kreeg bijvoorbeeld op school steeds een nieuwe tijdelijke baan aangeboden. En telkens dacht ik: deze uitdaging pak ik nog en dan ga ik echt. En ook door corona duurde het even voordat ik definitief de stap durfde te zetten om te emigreren naar Frankrijk”, vertelt de pas geëmigreerde Fleur aan de Boer zoekt vrouw-site. ,,Het is zo fijn om niet meer de dagen af te hoeven tellen totdat we elkaar weer zien. Elke dag samen zijn is echt een feestje hier!”

Het stel had samen al een tijd geleden een huis gekocht, vlakbij de ouders van Herman, met wie Herman de boerderij runt. ,,Ik had elke keer dat ik naar Frankrijk ging mijn kleine autootje helemaal volgeladen. Dus er staan genoeg spullen om me al helemaal thuis te voelen”, zegt Fleur. ,,Het is zo fijn om te weten dat hij zo weer thuiskomt. En dat je gewoon samen op de bank kan zitten, in plaats van elke dag bellen en de dagen af moet tellen dat je elkaar weer ziet.”

Bed & breakfast

Hoe hun leven eruit gaat zien weten de twee nog niet. ,,We hebben zoveel plannen, maar we willen eerst alles even goed op de rit hebben. Daarna kunnen we echt serieus nadenken over het opzetten van bijvoorbeeld een bed & breakfast, onze grote droom.” Nu blijft Fleur nog werken als docent geschiedenis, online. Ze helpt ook mee in de melkstal.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: