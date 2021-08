Boer Jaap en Helle wonen samen: ‘We waren toe aan de volgende stap’

Jaap was de enige boer die na de reeks van Boer Zoekt Vrouw in 2018 alleen overbleef. Bij drie van de vijf boeren op televisie had Cupido tijdens het programma raak geschoten: Wim (met Marit), Michelle (met Maarten) en Steffi (met Roel). Toch vond Jaap onverwachts de liefde: in december plofte een grote ansichtkaart op zijn deurmat. De kerstkaart was afkomstig van Helle, oorspronkelijk Deense, die na haar scheiding aan vriendinnen vertelde gecharmeerd te zijn van een ‘type boer Jaap’. Jaap kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en zocht haar op Google op. De twee kregen daarna telefonisch contact en dat klikte meteen. Het duurde dan ook niet lang tot de vonk oversloeg. Boer Jaap sprak vorig jaar in gesprek met deze site zijn wens al uit: hij zag het wel zitten om met Helle samen te wonen. Wegens corona lag het werk van Helle als schoonheidsspecialiste stil en dus was dat een uitgelezen moment om bij Jaap in te trekken, zo legt de bloemenkweker uit. ,,We wilden samen verder en waren er allebei aan toe om het volgende stapje te zetten.”

Kracht

Het samenwonen bevalt de tortelduifjes meer dan goed. ,,We laten elkaar ons eigen ding doen. Als ik ’s avonds nog iets moet doen voor de kwekerij, dan vindt ze dat prima. Als zij iets voor haar praktijk als schoonheidsspecialiste moet doen, doe ik ook niet moeilijk. Elkaar vrijlaten is echt de kracht van onze relatie.” Bovendien hebben ze het ook heel gezellig met elkaar. ,,We hebben echt goede gesprekken met elkaar, maar er is ook ruimte om te dollen.”



Jaap en Helle kijken positief naar de toekomst. ,,Een tijd terug, toen het nog mooi weer was, zaten we samen op een bankje. We zeiden tegen elkaar: wat hebben we het toch goed samen. We hebben een kippenren gebouwd, Helle heeft een groentetuin… We willen hier niet meer weg. We willen samen oud worden.”