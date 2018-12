Boer Jan wint Robinson: Ik kan het nóg niet geloven

Jan Bronninkreef (53) is de winnaar van Expeditie Robinson 2018. De boer uit Dijkerhoek in Overijssel versloeg zojuist in de laatste uitzending oud-hordeloper Gregory Sedoc en Dominique Hazeleger.

De finale was voor het eerst te zien in de Ziggo Dome waar vanavond onder anderen Expeditieleden I am Aisha, Corry Konings, Josylvio en Nienke Plas optraden. ,,Ik kan het soms nóg niet geloven”, jubelde Boer Jan die het geheim vijf maanden bij zich moest dragen. Half juli kwam hij terug uit de Filipijnen. Alleen zijn ouders, vrouw Ineke, dochters Marlijn (26), Aniek (25) en zoon Wout (23) wisten ervan. ,,Het is fijn dat het nu bekend geworden is”, haalde de melkveehouder opgelucht adem.

Met Bronninkreef kreeg Expeditie Robinson dus wederom een winnaar uit het oosten. Zijn woonplaats Dijkerhoek ligt op een half uurtje van Oldenzaal, waar zijn voorganger – ook begonnen als onbekende - Carlos Platier vandaan komt. En opmerkelijk: de winnaar dáárvoor, in 2016, was Bertie Steur, óók een boer.



Moet je kortom voor Robinson dus boer zijn, redelijk onbekend of uit het oosten komen? ,,Je zou het bijna zeggen”, reageert Bronninkreef lachend. ,,Maar als je dan toch iets gemeenschappelijks zoekt: we zijn alle drie vrij nuchter. We laten zich niet gauw de kop gek maken door omstandigheden of door andere mensen.”

Volledig scherm © screenshot RTL

Bronninkreef was één van de zeven onbekende Nederlanders die meedeed aan het survivalprogramma. Het aantal BN’ers was twee keer zoveel: veertien. Onbekend is hij niet meer. ,,Maar ik krijg altijd leuke reacties hoor”, haast de boer zich te zeggen. Facebook had hij al, Instagram is er sinds Robinson bijgekomen. ,,Laurie vertelde me dat zij ook post voor mij kreeg. ‘Ga ook op Instagram’ zei ze. Dat heb ik gedaan, maar ook voor beelden van ons boerenbestaan.”

Presentator Dennis Weening nam vanavond officieel afscheid van Expeditie Robinson na zeven jaar. Zoals bekend werd het contract van de Hagenaar bij RTL niet verlengd. Weening gaat een eigen bedrijf beginnen: No Fronts Media.