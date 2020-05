Boer Marnix en Emmie voelen na twee jaar nog steeds vuurwerk en vlinders

Dan nog even terug naar die vlam in de pan. Marnix, die destijds werd bestempeld als een lompe draaikont, weet nog altijd niet exact waarom de vonk wél oversloeg bij Emmie en niet bij Bertine, Willemijn of Janneke. ,,Dat is iets wat bij jezelf zit, een gevoel dat je ineens zoiets hebt van: poef. Dat is bijna niet uit te leggen, dat moet je een keer ervaren. En dat had zij op een gegeven moment wel bij mij, dat je denkt: poeh.” Bijzonder, want de twee kenden elkaar al jaren. ,,Waarschijnlijk omdat we in al die jaren nooit op die manier naar elkaar gekeken hebben en er niet mee bezig zijn geweest.”



Wat Marnix heeft geleerd van zijn deelname aan Boer zoekt Vrouw? ,,Vaker je gevoel volgen, in plaats van je verstand.” De twijfel die hij voelde bij Bertine, Willemijn of Janneke zag de boer óók als een antwoord. ,,Ik wist bij god niet welke keuze ik moest maken. Dat komt omdat voor mij het gevoel wat ik nodig heb, er niet was.”



Hoewel het Boer zoekt Vrouw-avontuur van Marnix uiteindelijk niet helemaal gelukt is met de drie dames die hem hadden geschreven, heeft hij er wel een sterke vriendschap aan overgehouden. De paardenfokker ziet boerin Steffi en haar vriend Roel namelijk geregeld en spreekt ze dagelijks. ,,Dit is net een als een groepje gijzelaars: die hebben ook iets heel heftigs meegemaakt en dat is met dit ook een beetje zo”, grapt Marnix, waarop Steffi hem aanvult: ,,Ja, je kon wat je meemaakte met niemand delen, niemand snapt dat.” De vriendschap tussen de stellen voelt ondertussen meer als een familieband. ,,We hebben elkaar niet uitgekozen, we zijn zo bij elkaar gekomen. En het wordt alleen maar hechter.”