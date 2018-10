Boer Marnix op paardenmarkt gespot met blonde vrouw

In de uitzendingen van de populaire boerendatingshow zit Marnix midden in de zogenoemde logeerweek. Maar omdat de opnames er al een tijdje opzitten, heeft hij in werkelijkheid zijn keuze allang gemaakt. Mogelijk is de nuchtere fokker als een blok gevallen voor de charmes van Bertine, Janneke of Willemijn.



Vandaag bezocht Marnix in alle vroegte de Zuidlaarenmarkt, die bekendstaat als Europa's grootste paardenmarkt. Volgens de gemeente Tynaarlo is Marnix 'al zeker 20 jaar' een vaste bezoeker. ,,Hij komt naar de paarden kijken en een lekker bakkie koffie scoren'', klinkt het in een facebookberichtje. Op de bijbehorende foto is te zien hoe de boer lachend in gesprek is met een vrouw met lang blond haar. Omdat de haarkleur en het postuur van Willemijn, die de ambitie heeft zelf boerin te worden, overeenkomen, bestaat de mogelijkheid dat het om haar gaat.